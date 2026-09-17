Псковские курсанты стали серебряными призерами XVII областной спартакиады высших учебных заведений

В городе Опочке в рамках XVII областной спартакиады вузов Псковской области состоялся легкоатлетический кросс, в котором приняли участие 47 студентов региона. Соревнования проходили в двух видах дистанций: забег на 2000 метров для девушек и 3000 метров для юношей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале Университета ФСИН России.

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По итогам состязаний команда Псковского филиала Университета ФСИН России заняла второе место. В личном первенстве серебряным призером стала курсант второго курса Патриция Демина.

Тренирует спортсменов преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Университета ФСИН России Эдуард Никандров.