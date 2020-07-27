Спорт

Псковская школа молодого арбитра отметила очередной выпуск

В «Школе молодого арбитра Псковской области» сегодня, 1 августа, состоялся седьмой выпуск. Свидетельства об окончании школы молодого арбитра получили 8 псковских судей, представляющих Псков, Великие Луки и Остров: Алла Государенко (Псков), Иван Череп (Псков), Александр Карпов (Псков), Павел Степанов (Остров) и Артемий Басов (Остров), Константин Смирнов (Великие Луки), Вадим Феклистов (Великие Луки) и Никита Матиеску (Псков).

За активное участие в викторине и сдаче тестов, слушатели были отмечены призами и сувенирами.

Кроме того, 1 августа прошёл предсезонный судейский семинар для судей города Пскова. На семинаре была доведена информация по организации работы судей на областных соревнованиях по футболу. В ближайшее время судейский семинар пройдет в Великих Луках, куда будут приглашены арбитры из районов Псковской области.

Ранее, 31 июля, состоялась сдача тестов по физической подготовке судей рекомендованных для обслуживания матчей Первенства МРО «Северо-Запад» (среди взрослых команд). Тесты успешно сдали: Виталий Кудряшов (Дедовичи), Домника Иванова (Псков), Никита Матиеску Псков), Глеб Старшов (Псков), Владимир Артамонов (Псков), Константин Смирнов (Великие Луки) и Вадим Феклистов (Великие Луки).