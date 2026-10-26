Почему мышцы болят даже без тренировок, ответил псковский массажист

После рабочего дня могут болеть шея, спина и плечи, даже если физической нагрузки не было. Одна из возможных причин - напряжение мышц. Как оно возникает и почему мышцам нужен отдых, рассказал массажист и тренер клуба «С-Фитнес» Юрий Гайдамакин в программе «Железные люди» на радио «ПЛН FM» (102.6).
Юрий Гайдамакин отмечает: «мышцы нуждаются не только в нагрузке, но и в отдыхе».
Долгое сидение за компьютером или пребывание в одной позе создаёт нагрузку на мышцы. Продолжительное напряжение может сопровождаться повышенным мышечным тонусом - гипертонусом.
При гипертонусе мышцы остаются напряжёнными даже в состоянии покоя. Из-за этого появляется скованность, тяжесть или боль. Например, после нескольких часов за компьютером становится трудно повернуть шею или расслабить плечи.
По словам массажиста, с жалобами на мышечное напряжение обращаются спортсмены, офисные работники, водители и школьники. Некоторые откладывают обращение за помощью до тех пор, пока боль не начинает мешать повседневным делам.
Для восстановления мышц Юрий Гайдамакин рекомендует чередовать нагрузку и отдых. Своим клиентам он советует посещать массаж примерно раз в две недели.
При этом массаж не обязательно должен быть болезненным. Специалист пояснил, что работать с мышцами можно и в более щадящем режиме, постепенно увеличивая интенсивность воздействия.
Юрий Гайдамакин призвал не забывать о восстановлении и уделять состоянию мышц внимание до появления выраженного дискомфорта.