Почему мышцы болят даже без тренировок, ответил псковский массажист

После рабочего дня могут болеть шея, спина и плечи, даже если физической нагрузки не было. Одна из возможных причин - напряжение мышц. Как оно возникает и почему мышцам нужен отдых, рассказал массажист и тренер клуба «С-Фитнес» Юрий Гайдамакин в программе «Железные люди» на радио «ПЛН FM» (102.6).

Юрий Гайдамакин отмечает: «мышцы нуждаются не только в нагрузке, но и в отдыхе».

Долгое сидение за компьютером или пребывание в одной позе создаёт нагрузку на мышцы. Продолжительное напряжение может сопровождаться повышенным мышечным тонусом - гипертонусом.

При гипертонусе мышцы остаются напряжёнными даже в состоянии покоя. Из-за этого появляется скованность, тяжесть или боль. Например, после нескольких часов за компьютером становится трудно повернуть шею или расслабить плечи.

«Гипертонус можно получить не только в зале», - подчеркнул Юрий Гайдамакин.

По словам массажиста, с жалобами на мышечное напряжение обращаются спортсмены, офисные работники, водители и школьники. Некоторые откладывают обращение за помощью до тех пор, пока боль не начинает мешать повседневным делам.

Для восстановления мышц Юрий Гайдамакин рекомендует чередовать нагрузку и отдых. Своим клиентам он советует посещать массаж примерно раз в две недели.

«Умеешь напрягаться - надо уметь расслабляться. На тренировках мы всё равно напрягаем мышцы. И эта мышечная усталость накапливается», - рассказал специалист.

При этом массаж не обязательно должен быть болезненным. Специалист пояснил, что работать с мышцами можно и в более щадящем режиме, постепенно увеличивая интенсивность воздействия.

Юрий Гайдамакин призвал не забывать о восстановлении и уделять состоянию мышц внимание до появления выраженного дискомфорта.