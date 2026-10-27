Тематический старт «5 вёрст» пройдёт в Пскове при поддержке группы «Газпром межрегионгаз»

Всероссийский тематический старт «5 вёрст» объединит жителей всех регионов России при поддержке группы «Газпром межрегионгаз». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, акция «Пирог на четвертое», приуроченная ко Дню народного единства, пройдёт по всей России 31 октября. Она охватит все регионы страны, приглашая жителей принять участие в дружеских пробежках и прогулках. В Пскове сбор на набережной реки Великой с улицы Профсоюзной в 8.45. Сначала запланированы праздничная разминка, инструктаж и фото. В 9.00 старт.

Формат мероприятия предполагает преодоление дистанции в 5 километров в комфортном темпе — как бегом, так и пешком. Участие абсолютно бесплатное. Старт запланирован на 9:00 по местному времени каждой площадки. Особенностью праздничного старта станет традиционная часть программы — общее чаепитие с пирогами после финиша. Участники могут принести с собой домашнюю выпечку и напитки, предварительно согласовав это с организаторами местных площадок.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 5verst.ru, получить персональный QR-код для фиксации результата и выбрать ближайшую площадку проведения.

В рамках тематического старта участники смогут не только проявить свою спортивную активность, но и познакомиться с единомышленниками, обменяться опытом и традициями гостеприимства.

Подробная информация о площадках и условиях участия доступна на сайте сообщества «5 вёрст».