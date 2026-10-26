 
Спорт

Антон Мороз: Хоккей на траве в регионе активно развивается, важно не потерять эту динамику

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Важные направления, которые напрямую связаны с развитием спорта в Псковской области, обсудил депутат Госдумы, президент Федерации хоккея на траве России Антон Мороз на рабочей встрече с заместителем губернатора Псковской области Ольгой Тимофеевой. Об этом парламентарий сообщил в Мах. 

Фотографии: Антон Мороз / Мах

Отдельное внимание уделили Федерации хоккея на траве Псковской области. «Этот вид спорта у нас активно развивается, растет число секций и вовлеченность молодежи – и важно эту динамику не потерять», – подчеркнул Антон Мороз. 

Участники встречи проговорили варианты поддержки: от укрепления материально‑технической базы до включения мероприятий федерации в календарный план региональных соревнований. «Есть ряд предложений, которые сейчас прорабатываем», – добавил депутат.

Не менее значимая тема – строительство центра адаптивной физической культуры для участников СВО.

«Для многих ребят спорт – это не просто активность, а важная часть реабилитации, возвращения к привычной жизни и поиска новых целей. Такой центр должен стать не просто спортивным объектом, а полноценной площадкой комплексной поддержки: с адаптированными залами, бассейном, кабинетами специалистов, тренерским сопровождением и программами восстановления», – резюмировал Антон Мороз.
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Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Государственной Думы 9-го созыва.

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