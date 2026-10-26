Антон Мороз: Хоккей на траве в регионе активно развивается, важно не потерять эту динамику

Важные направления, которые напрямую связаны с развитием спорта в Псковской области, обсудил депутат Госдумы, президент Федерации хоккея на траве России Антон Мороз на рабочей встрече с заместителем губернатора Псковской области Ольгой Тимофеевой. Об этом парламентарий сообщил в Мах.

Фотографии: Антон Мороз / Мах

Отдельное внимание уделили Федерации хоккея на траве Псковской области. «Этот вид спорта у нас активно развивается, растет число секций и вовлеченность молодежи – и важно эту динамику не потерять», – подчеркнул Антон Мороз.

Участники встречи проговорили варианты поддержки: от укрепления материально‑технической базы до включения мероприятий федерации в календарный план региональных соревнований. «Есть ряд предложений, которые сейчас прорабатываем», – добавил депутат.

Не менее значимая тема – строительство центра адаптивной физической культуры для участников СВО.