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Почему тренировки из интернета могут навредить, объяснили псковичам

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В интернете можно найти сотни упражнений на любую группу мышц, но не все они подходят новичкам. Чтобы правильно начать тренировки и снизить риск травм, лучше хотя бы несколько занятий провести с тренером. Такой совет дал тренер клуба «С-Фитнес» Юрий Гайдамакин в программе «Железные люди» на радио «ПЛН FM» (102.6).

По словам специалиста, сегодня информации о тренировках стало настолько много, что человеку без опыта бывает трудно отличить полезные рекомендации от сомнительных.

«Я своим всем говорю: пожалуйста, фильтруйте информацию. Если вы занимаетесь бодибилдингом, посмотрите, что говорят тренеры-профессионалы», - отметил Юрий Гайдамакин.

Он рассказал, что часто замечает в спортзале людей, которые пытаются заниматься по программам из интернета. При этом упражнения не всегда соответствуют их подготовке и возможностям.

Начинающим спортсменам тренер советует не экономить на первых занятиях со специалистом. По его мнению, даже трёх встреч может быть достаточно, чтобы познакомиться с оборудованием, освоить базовые упражнения и понять принципы безопасной тренировки.

«Купите тренера хотя бы на три занятия. Пускай он вас проведёт, расскажет и покажет. Выбирайте тренера. Смотрите, что за тренер. Это ваши деньги», - посоветовал специалист.

При этом он рекомендует обращать внимание не только на программу тренировок, но и на восстановление организма. Сам Юрий Гайдамакин признаётся, что, если бы мог вернуться в начало своего спортивного пути, изменил бы подход к нагрузкам.

«Питание, сон, то бишь восстановление, водный режим обязательно. Всё делать по науке», - подчеркнул тренер.

Главный совет Юрия Гайдамакина - заниматься спортом, но подходить к выбору нагрузок осознанно и не пытаться сразу повторять достижения опытных спортсменов.

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