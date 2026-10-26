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В ПсковГУ стартовала Лига плавания городов СЗФО

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Лига плавания городов Северо-Западного федерального округа стартовала в Псковском государственном университете. Первый этап соревнований прошел в бассейне «Универсант». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фотографии: ПсковГУ

К спортсменам с приветственным словом врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев. Он отметил важность развития плавания в регионе, пожелал пловцам удачи и честной борьбы.

В турнире принимают участие спортсмены от 2019 года рождения и старше. За победу борются как юные пловцы, так и опытные спортсмены. В программе — заплывы вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем, а также командные эстафеты.

Цель Лиги — не только развитие спорта, но и обмен опытом между клубами и секциями Северо-Западного федерального округа, укрепление традиций и популяризация здорового образа жизни.

Второй этап соревнований запланирован на 20 февраля, третий — на 22 мая 2027 года. Победители в многоборье определятся по итогам всех трёх стартов, а лучшие спортсмены получат кубки, медали и дипломы.

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