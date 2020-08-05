Спорт

Первенство России по футболу среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад» стартует сегодня

Первенство России по футболу среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад» (чемпионат Северо-Западного федерального округа) сезона 2020 года стартует сегодня, 8 августа. В первенстве примут участие 6 команд, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации футбола.

ФК «Псков» свой дебютный поединок сыграет в гостях - 15 августа в Великом Новгороде против местного «Электрона».

Стартовые игры турнира пройдут без допуска зрителей на стадионы.

В связи с продолжающимся запретом на проведение футбольных матчей в Санкт-Петербурге, первые матчи состоятся на территории Ленинградской области и Великого Новгорода.

Календарь игр:

8.08 в 14:00. Гатчина. «Химик» – «Динамо»

8.08 в 14:00. Великий Новгород. «Электрон» – «Карелия»

10.08 в 18:00. Гатчина. «Динамо» – «Химик»

13.08 в 19:30. Невская Дубровка. «Химик» – «С.П.Б.К.Л.С.»

15.00. Великий Новгород. «Электрон» – «Псков»

15.08 в 17:30. Невская Дубровка. «С.П.Б.К.Л.С.» – «Химик»

15.08 в 18:00. Гатчина. «Динамо» – «Карелия»

Отметим, что первый круг ФК «Псков» проведет в гостях, в связи с реконструкцией стадионов в Пскове.