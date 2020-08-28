Спорт

Псковские инвалиды заняли вторые места на спортивном фестивале «Пара-Крым 2020»

Псковичи заняли вторые места на Всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым 2020». Соревнования прошли в центре спорта «Эволюция» в Евпатории, сообщила Псковской Ленте Новостей председатель Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова.

Участниками фестиваля стали более 400 спортсменов из 56 регионов России. Они соревновались в пяти спортивных дисциплинах: дартс, легкая атлетика (дистанции на 100 и 400 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание.

Так, Дарья Матвеева стала второй в соревнованиях по настольному теннису, а Владимир Петров и Ольга Огинская завоевали серебряные медали в легкой атлетике (дистанция 400 м).

«Хочется отдельно отметить Эдуарда Барканова, попавшего в десятку лучших спортсменов по плаванию, - рассказала Марина Борисенкова. - Он занял 5 место. Данная дисциплина адаптивного спорта только начинает свое развитие в нашем регионе».

Также псковичи попробовали свои силы в различных мастер-классах по настольным спортивным играм, парадайвингу, фридайвингу, парусному спорту, сапсерфингу, виндсерфингу, скалолазанию, стрельбе из лука и пневматического оружия (установка СКАТ), управлению креслом-коляской.

Поездка состоялась при активной поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, добавила Марина Борисенкова.