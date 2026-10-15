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Часть улиц в центре Пскова перекроют для спортивно-краеведческого мероприятия

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Частичное ограничение движения будет введено на отдельных участках центра города в связи с проведением спортивно-краеведческого мероприятия 18 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Схема: Администрация города Пскова

В рамках проекта «Любуемся Псковом: прекрасен, словно Париж!» спортсмены преодолеют 9-километровый маршрут вдоль Окольного города.

Перекрытия автомобильных дорог не будет, но в местах, где участники пересекают пешеходные переходы, сотрудники ГАИ будут останавливать движение транспорта.

Ограничения будут действовать на следующих пешеходных переходах:

  • Через улицу Калинина возле площади Героев-Десантников;
  • Через улицу Советскую на площади Победы;
  • Через Октябрьский проспект в Летнем саду;
  • Через улицу Карла Маркса возле стены Окольного города;
  • Участок дороги на улицу Свердлова возле здания Казначейства;
  • На перекрестке улиц Гремячей, Герцена, Застенной и Первомайской;
  • Через улицу Труда на перекрестке с улицей Застенной;
  • Через улицу Леона Поземского возле Дома Сафьянщикова.

Ограничения продлятся с 12:00 и до конца мероприятия.

«Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок», - призвали в администрации.

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