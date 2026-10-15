Часть улиц в центре Пскова перекроют для спортивно-краеведческого мероприятия

Частичное ограничение движения будет введено на отдельных участках центра города в связи с проведением спортивно-краеведческого мероприятия 18 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.
Схема: Администрация города Пскова
В рамках проекта «Любуемся Псковом: прекрасен, словно Париж!» спортсмены преодолеют 9-километровый маршрут вдоль Окольного города.
Перекрытия автомобильных дорог не будет, но в местах, где участники пересекают пешеходные переходы, сотрудники ГАИ будут останавливать движение транспорта.
Ограничения будут действовать на следующих пешеходных переходах:
- Через улицу Калинина возле площади Героев-Десантников;
- Через улицу Советскую на площади Победы;
- Через Октябрьский проспект в Летнем саду;
- Через улицу Карла Маркса возле стены Окольного города;
- Участок дороги на улицу Свердлова возле здания Казначейства;
- На перекрестке улиц Гремячей, Герцена, Застенной и Первомайской;
- Через улицу Труда на перекрестке с улицей Застенной;
- Через улицу Леона Поземского возле Дома Сафьянщикова.
Ограничения продлятся с 12:00 и до конца мероприятия.
«Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок», - призвали в администрации.