Часть улиц в центре Пскова перекроют для спортивно-краеведческого мероприятия

Частичное ограничение движения будет введено на отдельных участках центра города в связи с проведением спортивно-краеведческого мероприятия 18 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Схема: Администрация города Пскова

В рамках проекта «Любуемся Псковом: прекрасен, словно Париж!» спортсмены преодолеют 9-километровый маршрут вдоль Окольного города.

Перекрытия автомобильных дорог не будет, но в местах, где участники пересекают пешеходные переходы, сотрудники ГАИ будут останавливать движение транспорта.

Ограничения будут действовать на следующих пешеходных переходах:

Через улицу Калинина возле площади Героев-Десантников;

Через улицу Советскую на площади Победы;

Через Октябрьский проспект в Летнем саду;

Через улицу Карла Маркса возле стены Окольного города;

Участок дороги на улицу Свердлова возле здания Казначейства;

На перекрестке улиц Гремячей, Герцена, Застенной и Первомайской;

Через улицу Труда на перекрестке с улицей Застенной;

Через улицу Леона Поземского возле Дома Сафьянщикова.

Ограничения продлятся с 12:00 и до конца мероприятия.

«Просим учитывать данную информацию при планировании ваших поездок», - призвали в администрации.