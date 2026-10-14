220 участниц и гимнаст Барсик: В Пскове впервые пройдут соревнования по эстетической гимнастике

Первенство области по эстетической гимнастике впервые пройдет в Пскове 17 октября. Как сообщила корреспонденту Псковской Ленте Новостей председатель Федерации эстетической гимнастики Псковской области Полина Гернец, за победу будут бороться 220 спортсменок из четырех регионов России.

Старт соревнований запланирован на 12:00 в спортивном комплексе «Электрон». На ковёр выйдут юные гимнастки до 16 лет из Псковской, Ленинградской, Мурманской и Вологодской областей. Самым маленьким участницам всего четыре года.

Псков на турнире представят четыре команды. Среди гостей ожидаются титулованные гимнастки из Мурманска. В каждой команде выступают от 6 до 12 спортсменок. Главная задача команд — продемонстрировать синхронность и двигаться как единый механизм. Оценят мастерство участниц 15 судей, в том числе высшей категории.

В 16:30 начнётся праздничная программа: парад участниц, показательные выступления, живая музыка и награждение, где главным трофеем станут медали первого в истории региона первенства. Кроме того, у соревнований появится личный талисман — гимнаст Барсик. Организаторы надеются, что персонаж станет узнаваемым символом будущих спортивных событий региона.

Как отметила Полина Гернец, эстетическая гимнастика зародилась в Финляндии, стала популярной в Эстонии и других странах, а в России долгое время активнее развивался в южных регионах. Теперь к ним присоединился и Северо-Запад.