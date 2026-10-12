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Станислав Стармолотов: Победа ФК «Псков» - это признание труда, упорства и командной работы

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С победой на чемпионате Северо-Западного федерального округа ФК «Псков» поздравил в Мах временно исполняющий полномочия главы города Пскова Станислав Стармолотов.

Фото взяты из канала Мах Станислава Стармолотова

«От всей души поздравляю ФК "Псков" с потрясающим достижением — команда оформила золотой дубль сезона, завоевав чемпионский титул Северо‑Западного федерального округа и Кубок Северо‑Запада! Это не просто спортивные награды — это признание колоссального труда, упорства и настоящей командной работы», - поздравил Станислав Стармолотов.

11 октября в Петрозаводске ФК «Псков» одержал уверенную победу над «Динамо‑Карелией» со счётом 3:0 и стал чемпионом СЗФО среди мужских команд.

 

«Этот титул — итог напряжённой борьбы, так как команде приходилось преодолевать неудачи и до последних матчей сохранять шансы на первое место. Впереди у ФК «Псков» борьба за выход в финальный турнир Третьей лиги. Уверен, что с таким настроем и поддержкой у ребят всё получится. Желаю команде не сбавлять обороты и покорять новые вершины!» - добавил Станислав Стармолотов.

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