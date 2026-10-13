 
Спорт

12 спортсменов выполнили первый спортивный разряд на Кубке Псковской области по гиревому спорту 

0

Кубок Псковской области по гиревому спорту прошел в спортивном комплексе «Писковичи», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Елена Демченкова

Спортсмены соревновались в дисциплине «классический гиревой рывок». В этой дисциплине задача спортсмена за десять минут сделать максимальное количество рывков гири с одной сменой рук. 

Всего в кубке приняло участие 25 взрослых участников, из них две женщины, а также пять юношей и две девушки. По итогам соревнований спортсмены выполнили 12 первых спортивных разрядов, 3 вторых и 2 третьих. 

Мужчины 

Победителем категории мужчин до 63 килограмм стал Вадим Никифоров с результатом 90 подъемов гири весом 24 килограмм. В категории мужчин до 68 килограмм победил Алексей Бучин с результатом 159 рывков гири 24 килограмм, на втором месте Алексей Назаров с результатом 157 рывков гири 24 килограмм.

Разница у спортсменов составила всего два рывка. При этом Алексей Назаров доработал до конца десять минут, а Алексей Бучин закончил подход чуть раньше. 

В категории мужчин до 73 килограмм победителем стал Сергей Горячев с результатом 148 баллов.

В категории мужчин до 78 килограмм первое место занял Андрей Коноков с результатом 190 баллов, на втором месте Юрий Горбачев с результатом 158 баллов, и на третьем Дмитрий Наумов с результатом 101 балл. 

В категории мужчин до 85 килограмм победил Денис Амосенок с результатом 190 баллов, на втором месте Даниил Никитин с результатом 180 баллов, на третьем Никита Марагаев с результатом 82 балла. 

В категории до 95 килограмм победителем стал Олег Орехнович с результатом 270 баллов. 

Самой многочисленной категорией была весовая категория свыше 95 килограмм. В ней соревновалось девять участников. Сильнейшим стал Андрей Шумков с результатом 210 баллов, на втором месте Вадим Догадин с результатом 202 балла, на третьем месте Владимир Цауне с результатом 172 балла. 

 

Женщины

Женщины выступали с гирей 16 килограмм каждая в своей весовой категории. Обе участницы боролись до конца, до окончания десять минут.

Победительницей в категории до 68 килограмм стала Алина Кудрявцева с результатом 178 раз. Победительницей в категории свыше 68 килограмм стала Анастасия Черешная с результатом 191 раз. 

Юноши и девушки

В категории юношей с весом гири 10 килограмм победил с большим отрывом Вячеслав Козлов, его результат 201 раз. На втором месте Владимир Калыта с результатом 34 раза, на третьем Ярослав Дроздов с результатом 27 раз.  

В категории юношей с весом гири 16 килограмм победителем стал Дроздов Гавриил с результатом 94 раза, на втором месте Дмитрий Козлов с результатом 84 раза. 

 

Девушки выступали в абсолютной весовой категории с гирей 16 килограмм. На первом месте Елизавета Калыта с результатом 79 раз, на втором Алена Калыта с результатом 49 раз. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026