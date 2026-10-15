Чемпионат по бегу памяти жертв фашизма пройдёт в Порховском округе

Открытый чемпионат Псковской области по бегу «Порхов — Красуха», посвящённый памяти жертв фашизма, пройдёт в Порховском муниципальном округе в 48-й раз 17 октября. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва Анна Шкробинец.

Начало соревнований состоится в 11:00 у мемориала в деревне Красуха. На старт выйдут спортсмены из Псковской области, а также гости из Новгородской области. Участникам предстоит проверить свои силы на дистанциях от пяти километров до полумарафона. Маршрут зависит от пола и возрастной категории бегунов.

Бороться за победу спортсмены будут не только лично, но и в командах. В командном зачёте среди городов учтут восемь лучших результатов, среди районов — четыре. Победителей и призёров наградят медалями и дипломами, а абсолютные лидеры на дистанциях от десяти километров получат ценные призы.

Зарегистрироваться можно как заранее, так и на месте проведения соревнований с 9:00, если позволит время организаторов. Для участия потребуются паспорт и медицинская справка.