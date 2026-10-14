Сильнейшие молодые боксёры из разных стран мира соберутся в черногорской Будве с 14 по 28 октября. Ожидается, что за медали поборются более 550 спортсменов, представляющих свыше 75 национальных федераций. Как сообщил сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах Россию на первенстве мира по боксу представит великолучанин Кирилл Коршаков.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

Великолучанин Кирилл Коршаков выступит в составе сборной России в весовой категории до 85 килограммов.