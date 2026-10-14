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Великолучанин Кирилл Коршаков представит Россию на первенстве мира по боксу

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Сильнейшие молодые боксёры из разных стран мира соберутся в черногорской Будве с 14 по 28 октября. Ожидается, что за медали поборются более 550 спортсменов, представляющих свыше 75 национальных федераций. Как сообщил сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах Россию на первенстве мира по боксу представит великолучанин Кирилл Коршаков.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

Великолучанин Кирилл Коршаков выступит в составе сборной России в весовой категории до 85 килограммов.

«Само право представлять страну на соревнованиях такого уровня — уже серьёзное достижение, за которым стоят годы тренировок, дисциплина, упорство и большая работа спортсмена и его наставников. Для Великих Лук это ещё один повод гордиться нашими талантливыми спортсменами! Желаю Кириллу уверенных поединков, выдержки и, конечно, победы! Пусть всё, к чему он так долго шёл, получится реализовать на мировом ринге», — заключил Александр Козловский.

 

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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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