В псковском «Супер фитнес» откроют вторую группу детской секции «Суперниндзя»

Вторая группа детской спортивной секции «Суперниндзя» начнет работу 25 октября в псковском фитнес-клубе «Супер фитнес». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации клуба.

Фото здесь и далее: «Супер фитнес»

К занятиям приглашают детей в возрасте от 8 до 13 лет. Тренировки будут проходить дважды в неделю: по четвергам в 17:00 и по воскресеньям в 12:30.

По информации администрации клуба, первая группа уже полностью набрана. Во второй группе также занята часть мест, остальные доступны для записи.

Чтобы узнать подробности, можно обратиться в фитнес-клуб «Супер фитнес» в личных сообщениях в социальных сетях.