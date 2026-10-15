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В псковском «Супер фитнес» откроют вторую группу детской секции «Суперниндзя»

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Вторая группа детской спортивной секции «Суперниндзя» начнет работу 25 октября в псковском фитнес-клубе «Супер фитнес». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации клуба.

Фото здесь и далее: «Супер фитнес»

К занятиям приглашают детей в возрасте от 8 до 13 лет. Тренировки будут проходить дважды в неделю: по четвергам в 17:00 и по воскресеньям в 12:30.

 

По информации администрации клуба, первая группа уже полностью набрана. Во второй группе также занята часть мест, остальные доступны для записи.

Чтобы узнать подробности, можно обратиться в фитнес-клуб «Супер фитнес» в личных сообщениях в социальных сетях.

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