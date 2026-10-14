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Первенство по полиатлону пройдет в поселке Кунья

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Первенство Псковской области по полиатлону пройдет в поселке городского типа Кунья на базе куньинской школы 15 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Федерации полиатлона Псковской области Сергей Арсеньев. 

Полиатлон — это комплексный вид спорта, объединяющий дисциплины из разных направлений: лёгкой атлетики, плавания, стрельбы, гимнастики и лыжных гонок.

Соревнования включат в себя троеборье с бегом, стрельбу из травматической винтовки, отжимания и подтягивания, забег на дистанции в один километр. 

В первенстве будут соревноваться 80 участников из Куньинского муниципального округа в трех категориях от 14 до 16 лет. 

Победители получат медали, грамоты и фирменные кружки от центра внешкольной работы.

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