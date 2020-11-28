Спорт

Новогодняя акция стартует в «Супер фитнес»

Клуб «Супер фитнес» в Пскове начинает предновогоднюю распродажу годовых абонементов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, только с 14 по 16 декабря можно приобрести карту на год со скидкой 3500 рублей.

«Следующий год будет лучше предыдущего, все печали останутся в прошлом. Мы в этом уверены на 100%. Но здоровье и иммунитет нужны всегда. Поэтому позаботьтесь о себе и близких – приобретите абонемент на фитнес», - призвали в клубе.

Стоимость годового абонемента с учетом скидки составит всего 16490 рублей. «Если вы предпочитаете заниматься по утрам, то – 13990 рублей», - уточнили в клубе.

Бонусы:

рассрочка на 2 равных платежа;

2 месяца заморозки;

солярий - 30 минут;

скидка 30% на массаж;

4 гостевых визита.

«Хотите получить карту еще дешевле? Приведи нового друга и получи дополнительную скидку 1000 рублей», - рассказали в клубе.

Доступно всего 50 карт. Забронировать участие в акции можно по телефону 56-60-80.

Подробности читайте на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».