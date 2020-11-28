Новогодняя акция стартует в «Супер фитнес»

Клуб «Супер фитнес» в Пскове начинает предновогоднюю распродажу годовых абонементов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, только с 14 по 16 декабря можно приобрести карту на год со скидкой 3500 рублей.
«Следующий год будет лучше предыдущего, все печали останутся в прошлом. Мы в этом уверены на 100%. Но здоровье и иммунитет нужны всегда. Поэтому позаботьтесь о себе и близких – приобретите абонемент на фитнес», - призвали в клубе.
Стоимость годового абонемента с учетом скидки составит всего 16490 рублей. «Если вы предпочитаете заниматься по утрам, то – 13990 рублей», - уточнили в клубе.
Бонусы:
«Хотите получить карту еще дешевле? Приведи нового друга и получи дополнительную скидку 1000 рублей», - рассказали в клубе.
Доступно всего 50 карт. Забронировать участие в акции можно по телефону 56-60-80.
Подробности читайте на сайте клуба «Супер фитнес» и на официальной странице фитнес-клуба в социальной сети «ВКонтакте».