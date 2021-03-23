Спорт

Жители проконтролируют строительство ФОКОТа в Новоржеве

Для общественного контроля за этапами строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Новоржеве создается инициативная группа из числа местных жителей. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Помощник секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян провел встречу с несколькими активными новоржевцами. Представитель партии показал примерный эскиз комплекса, рассказал из каких площадок он будет состоять, ответил на поступившие вопросы.

«Инициативная группа начинает контроль за реализацией проекта. Он будет осуществляться до окончательной сдачи объекта. Если у кого-то из новоржевцев есть желание присоединиться, будем рады. Мы планируем проводить встречи регулярно, и следующая намечена на 31 марта в 12.00 в Летнем парке», - сказал Армен Мнацаканян.

Напомним, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Новоржеве запланировано в рамках партийного проекта «Детский спорт».