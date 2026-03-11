 
Спорт

Великолукская епархия и администрация города договорились о сотрудничестве в области спорта

0

Встреча, посвященная развитию спорта на канонической территории Великолукской епархии и проведению совместных мероприятий в городе Великие Луки, состоялась в Великолукском епархиальном управлении под председательством епископа Великолукского и Невельского Варнавы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в епархии. 

Фото здесь и далее: Великолукская епархия

В беседе также приняли участие председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки Сергей Чечелов, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных» Владимир Владимиров, секретарь Великолукской епархии иерей Вадим Яковлев, сотрудники епархии.

На встрече обсуждались вопросы организации Пасхального спортивного фестиваля, который запланирован в Псковской митрополии с 1 по 3 мая текущего года, и других православных спортивных мероприятий; взаимодействие Великолукской епархии с комитетом по физической культуре и спорту города Великие Луки; возможности совместной помощи в реабилитации воинов - участников специальной военной операции.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026