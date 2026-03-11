Великолукская епархия и администрация города договорились о сотрудничестве в области спорта

Встреча, посвященная развитию спорта на канонической территории Великолукской епархии и проведению совместных мероприятий в городе Великие Луки, состоялась в Великолукском епархиальном управлении под председательством епископа Великолукского и Невельского Варнавы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в епархии.

Фото здесь и далее: Великолукская епархия

В беседе также приняли участие председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки Сергей Чечелов, региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных» Владимир Владимиров, секретарь Великолукской епархии иерей Вадим Яковлев, сотрудники епархии.

На встрече обсуждались вопросы организации Пасхального спортивного фестиваля, который запланирован в Псковской митрополии с 1 по 3 мая текущего года, и других православных спортивных мероприятий; взаимодействие Великолукской епархии с комитетом по физической культуре и спорту города Великие Луки; возможности совместной помощи в реабилитации воинов - участников специальной военной операции.