Спорт

В рамках сотрудничества с Эстонией 15 апреля в Пскове пройдет турнир по волейболу

Турнир по волейболу среди юношей и девушек – учащихся города Пскова состоится в универсальном спортивном комплексе «Олимп» 15 апреля. Турнир проводят в рамках реализации проекта ER 78 «Распространение здорового образа жизни» программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014-2020 годов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Турнир начнется в 13.30 и завершится к 18.30. Организатором мероприятия является комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

Проект ER 78 «Распространение здорового образа жизни» реализуют с 2019 года. Под эгидой этого проекта в 2019 году уже проводили массовую зарядку для жителей города Пскова и международный молодежный спортивный лагерь на территории эстонского города Ряпина.

Кроме того, в 2020 году в ходе реализации данного проекта в Пскове на улице Воеводы Шуйского у городской школы гребли установили уличные тренажеры, доступные псковичам и гостям города.

На турнире организуют онлайн-трансляцию. Ссылка будет доступна завтра в 13:30 на сайте администрации города Пскова.