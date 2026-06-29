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«День Нептуна» прошел на берегу реки Великой в Псковском округе

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Однодневный туристический слет «День Нептуна» состоялся на берегу реки Великой в районе деревни Большая Гоголевка. Этот мини-слет проводил Псковский городской клуб туристов во второй раз после перерыва в несколько лет, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Елена Демченкова

В этом году масштаб праздника был меньше, чем в прошлом, зато больше повезло с погодой. С утра моросил дождь, но к открытию слета он закончился, а в середине дня погода стала теплой и солнечной. 

По традиции открытие праздника началось с прибытия Нептуна. Повелителя всех вод встречали на псковской земле туристы и две русалки. Нептун провел для детей игру «Море волнуется раз» и посвящение в туристы-водники. Посвятиться в туристы-водники захотели не только дети, но и некоторые взрослые. Каждый, кто преодолел полосу препятствий и выловил ртом шишку из соленой воды, получил диплом туриста-водника, который, по словам Нептуна, в следующем году нужно обязательно обновлять.

Также в программе были детские соревнования по технике пешеходного туризма с преодолением различных переправ по веревкам, взрослые соревнования по технике водного туризма в парах на катамаране и в одиночку на каяке, а также командные состязания по перетягиванию каната. Клуб «О-Псков» провел соревнования по спортивному ориентированию на небольших дистанциях.

 

Участники слета, победившие в состязаниях, на торжественном закрытии получили грамоты и призы.

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