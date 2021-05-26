Спорт

20 тысяч псковичей приняли участие в спортивных мероприятиях в 2020 году

20 тысяч псковичей приняли участие в спортивных мероприятиях в 2020 году. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков, выступая с отчетом о деятельности администрации Пскова в 2020 году на сессии гордумы 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«На 2020 год в городе Пскове было запланировано порядка 470 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, - отметил он. - Однако в связи с ковидом их было проведено только 218, участие приняло порядка 20 тысяч человек».

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в сфере физической культы и спорта «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» было продолжено выполнение работ по реконструкции стадиона «Машиностроитель», напомнил Александр Братчиков. Он рассказал что были построены административный комплекс, футбольное поле, большая и малые трибуны, подтрибунные помещения для занятий легкой атлетикой, фехтованием и другими видами спорта (за период 2018-2020 годов профинансированы работы на сумму 747,4 млн рублей, всего по контракту – 821,4 млн рублей).

Также в 2020 году завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории лицея «Развитие» и начали строительство подобного комплекса в средней общеобразовательной школе №17 (23,9 млн рублей), продолжил сити-менеджер. И провели реконструкцию футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками стадиона «Локомотив» (38,1 млн рублей), выполнили работы по устройству кровли, ремонту пола и потолка актового зала спортивной школы олимпийского резерва «Надежда».

Кроме того, ввели в эксплуатацию первую очередь уличных тренажеров малой спортивной площадки на улице Воеводы Шуйского, 9, пришкольный стадион школы №47, пришкольную площадку под мини-футбольное поле на территории гуманитарного лицея, выполнили благоустройство стадиона в оздоровительном лагере «Радуга» (поселок Ямм), включая футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами, две волейбольных площадки, легкоатлетическую беговую дорожку.

«Благодарим каждого депутата за содействие в организации работ по улучшению материально-технической базы муниципальных учреждений, расположенных в границах ваших избирательных округов», - добавил Александр Братчиков.