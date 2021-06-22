Спорт

Пскович Александр Матвеев заявлен от сборной России на Олимпийские игры в Токио

В официальной заявке сборной России на Олимпийские игры в Токио вместо псковича Павла Сорина заявлен пскович Александр Матвеев. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковский спорт».

Фото: instagram.com/sport.pskov

Павел Сорин находится в Токио. Александр Матвеев сейчас в Чехии, где примет старт на Первенстве Мира. Гонки начнутся завтра.

Павел Сорин родился 12 марта 1995 года, занимается академической греблей. Тренируется в Пскове у Сергея Матвеева. Мастер спорта России (2014). Чемпион Европы 2015 года, вице-чемпион Европы 2016 года.