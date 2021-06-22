Спорт

Подтвержден факт положительной допинг-пробы у заявленного ранее на олимпиаду псковича

Глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин подтвердил факт двух положительных допинг-проб у российских спортсменов. Об этом сообщается в телеграм-канале «РИА Новости Спорт».

Фото: instagram.com/sport.pskov (Павел Сорин)

Напомним, ранее сообщалось, что пскович Павел Сорин, который выиграл вместе со своим экипажем квалификационную европейскую регату в Швейцарии, получил лицензию на выступление на Олимпиаде.

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«Внесоревновательная проба 17 июня на тренировочном мероприятии в Греции дала положительную пробу у двух спортсменов — Никиты Моргачева и Павла Сорина. Это мельдоний. Получили уведомление из РУСАДА 1 июля, поэтому спортсмены были оставлены здесь, в Москве. Ведем разбирательство», - рассказал он.

По его словам, будет вскрываться проба Б, при этом на на хороший исход «остается минимальная надежда». «Но мы понимаем, что, скорее всего, Никите и Павлу не удастся участвовать в ОИ», - сказал Алексей Свирин.