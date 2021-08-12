Спорт

Финал Кубка Псковской области по футболу пройдет на стадионе «Локомотив» 13 августа

Финал Кубка Псковской области по футболу 2021 года состоится на стадионе «Локомотив» в Пскове сегодня, 13 августа. Об этом сообщается в группе футбольного клуба «Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

В финале сыграют ФК «Псков» и «Экспресс» (Великие Луки). Начало матча в 16:00.

«Уважаемые болельщики! Согласно предписанию Роспотребнадзора, матч пройдет без зрителей! Просим вас с пониманием отнестись к вынужденным мерам», - говорится в сообщении.

Судьи: Вадим Феклистов, Глеб Старшов и Александр Малышев. Резервный — Владимир Артамонов. Инспектор — Юрий Баскаков.

Розыгрыш Кубка Псковской области по футболу в 2021 году стартовал 22 мая матчами 1/16 финала. В соревнованиях принимали участие 18 команд.

ФК «Псков» на пути к финалу победил «Шелонь»/Порхов (5:1), «Чайку»/Гдов (2:0), «Стрелу»/Псков (2:0), а великолукский «Экспресс» обыграл «Себеж» (3:0), «Невель» (4:0) и «Остров-670» (2:0).