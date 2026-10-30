В Пскове пройдёт XXX матчевая встреча по лёгкой атлетике городов России и Беларуси

XXX матчевая встреча по лёгкой атлетике городов России и Беларуси памяти Заслуженного работника физической культуры России Хейно Мехине состоится в Пскове с 30 октября по 1 ноября. Соревнования пройдут на стадионе «Машиностроитель» на улице Кузнецкой, 25, и в спортивном центре «Юность» на улице Кузнецкой, 33. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор центра «Юность» Александр Камезин.

Матчевая встреча посвящена памяти Хейно Мехине, Заслуженного работника физической культуры, тренера по лёгкой атлетике и судьи всесоюзной категории. Он работал в Пскове с 1960 года, возглавлял областную федерацию лёгкой атлетики, преподавал в Псковском педагогическом институте и подготовил чемпионов и рекордсменов области, а также призёров всесоюзных соревнований.

30 октября запланирован день приезда участников и работа судейской коллегии. Торжественное открытие соревнований состоится 31 октября в 18:00. В этот день состязания пройдут с 11:00 до 19:00, а 1 ноября — с 10:00 до 15:00.

По предварительным данным, в матчевой встрече примут участие представители Пскова, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также Республики Карелия. Среди участников ожидаются чемпионы России, победители и призёры международных соревнований.

Спортсмены выступят в нескольких возрастных группах: 2012–2013 годов рождения, 2010–2011 годов рождения, 1992–2009 годов рождения, а также 1991 года рождения и старше.

Программа соревнований включает бег на 60, 500, 1000 и 2000 метров, бег на 60 метров с барьерами, прыжки в высоту и длину, тройной прыжок и толкание ядра. Для ветеранов предусмотрены отдельные дисциплины: бег на 60, 1000 и 2000 метров, прыжки в высоту и длину, толкание ядра.

«Вообще, это самое представительное соревнование по Псковской области, да и по Северо-Западу тоже, потому что приезжает очень много людей и с довольно приличными результатами», — отметил Александр Камезин.

Итоги подведут в личном первенстве. Победителей и призёров наградят медалями и грамотами. Спортсмены, показавшие результат, превышающий рекорд матчевой встречи, получат кубки.

Зрители смогут свободно посетить соревнования и поддержать спортсменов.