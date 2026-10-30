Кубок по волейболу пройдет в Пскове в эти выходные

Кубок города Пскова по волейболу среди мужских и женских команд пройдет 31 октября - 1 ноября в псковском Доме спорта по адресу: улица Набережная реки Великой, дом 16. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил инструктор-методист спортивной школы «Бригантина» Александр Гаврилов.

В предстоящие выходные в рамках второго тура на площадку выйдут 10 женских команд и 14 мужских команд в возрасте от 14 лет и старше из Пскова, Великих Лук, Псковского, Печорского и Себежского районов. В каждый из двух дней состоится по шесть игр, начало запланировано в 10:00. В первый день пройдут игры женских команд, во второй день — игры мужских команд.

Напомним, что в предыдущие выходные состоялся первый тур, в котором вышли 14 мужских команд.

Соревнования продлятся до конца ноября, всего запланировано порядка шести туров, по итогам которых призеры получат медали и грамоты, а обладателям первого места дополнительно вручат кубок.