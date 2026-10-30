 
Спорт

Тренинг по продажам для тренеров пройдет в «Суперфитнесе» 28 ноября

0

Тренинг по продажам для тренеров пройдет 28 ноября в 11:00, сообщил директор «Суперфитнеса» Георгий Пономарев в группе клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Суперфитнес» / «ВКонтакте»

Как отметил Георгий Пономарев, он в бизнесе уже 25 лет  и за это время прошел кризисы, травмы и отказы.

«Я знаю одно: если ты не умеешь продавать — ты не живёшь, а выживаешь», — отметил он.

Также директор «Суперфитнеса» поделился, что в прошлый раз попытка организовать подобный тренинг не увенчалась успехом: «Я не набрал группу и не буду делать вид, что этого не было. Но я не отменяю интенсив. Я провожу его для тех, кто готов».

В программе тренинга по продажам запланированы разбор, почему тренера теряют деньги каждый месяц, как продавать тренировки без стыда, как отвечать на «дорого» и «я подумаю», как перестать жить в зале, а также проанализируют социальные сети, которые приводят клиентов.

Записаться на тренинг можно в личных сообщениях группы «Суперфитнеса» в соцсети «ВКонтакте», написав слово «Интенсив». До 20 ноября записаться можно будет по скидке.

«Я не уговариваю. Я просто знаю, сколько денег ты потеряешь, если не придёшь. Я терял. Тренинг пройдёт в этот раз даже если нас будет двое - я и ты», — заключил Георгий Пономарев.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026