Спорт

Псковичи одержали первые победы на спортивном фестивале «Пара-Крым»

Псковские спортсмены принимают участие в Российском спортивном фестивале «Пара-Крым». Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте, уже есть первые победы - Александра Трофимова выиграла «серебро» в легкой атлетике, а Оксана Рудакова – «бронзу» в пауэрлифтинге.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Псковский регион на фестивале представляет команда областной организации «Всероссийское общество инвалидов». В ее состав вошли те, кто в течение года показал достойные результаты в областных и межрегиональных чемпионатах.

В этом году соревнования проходят в таких видах спорта, как пауэрлифтинг, плавание, легкая атлетика, стрельба, настольный теннис и дартс. Также проводится турнир по настольным спортивным играм народов мира.