ФК «Псков» всухую обыграл карельское «Динамо» и стал чемпионом СЗФО

11 октября в Петрозаводске ФК «Псков» обыграл «Динамо-Карелию» со счётом 3:0 и стал победителем чемпионата Северо-Западного федерального округа среди мужских команд, сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе.

Вместе с победой в Кубке Северо-Запада этот результат позволил псковскому клубу оформить золотой дубль сезона.

Чемпионский титул стал итогом непростой борьбы, в которой команде Игоря Васильева пришлось преодолевать неудачи и сохранять шансы на первое место до заключительных матчей.

В первом матче команда уступила «Луки-Энергии-2» в Великих Луках со счётом 1:3. Единственный мяч в составе ФК «Псков» забил Михаил Васильев. В ответной встрече на стадионе «Машиностроитель» соперники сыграли вничью 1:1. Псковичи сравняли счёт лишь на четвёртой добавленной минуте: после передачи Дениса Долгого Сергей Молчанов поразил ворота гостей.

В матчах с «Динамо-Карелией» на своём поле ФК «Псков» дважды добился победы со счётом 2:1. В первой встрече отличились Антон Шишаев и Руслан Павлов, во второй мячи забили Антон Паранин и Артём Савельев.

Однако в начале второго круга псковичи вновь уступили «Луки-Энергии-2» в гостях, на этот раз со счётом 1:2. Гол Антона Шишаева, забитый уже на пятой минуте, не помог команде удержать преимущество. В дальнейшем великолучане вышли вперёд и довели матч до победы.

В ответной домашней встрече с «Луки-Энергией-2» ФК «Псков» оказался в ситуации, когда для сохранения шансов на чемпионство требовалась только победа. Исход встречи решил пенальти, назначенный после нарушения правил на Никите Миронове. На четвёртой добавленной минуте Фёдор Пикалев реализовал одиннадцатиметровый удар и принёс псковичам победу со счётом 1:0.

Перед заключительными матчами с «Динамо-Карелией» задача оставалась предельно сложной: чтобы завоевать чемпионский титул, ФК «Псков» необходимо было дважды победить соперника на выезде.

В первой встрече псковичи проявили характер и сумели отыграться после двух пропущенных мячей. На 39-й минуте Антон Паранин сократил отставание, а во втором тайме Кирилл Алексеев и Михаил Васильев забили ещё два мяча. Победу со счётом 3:2 команда вырвала благодаря двум голам за две минуты, на 74-й и 75-й минутах.

В заключительном матче чемпионата, состоявшемся 11 октября, ФК «Псков» вновь встретился с «Динамо-Карелией». На этот раз псковичи одержали уверенную победу со счётом 3:0. На 25-й минуте Антон Паранин открыл счёт, отличившись ударом головой. В начале второго тайма Сергей Молчанов увеличил преимущество команды, а на 90-й минуте реализовал пенальти и оформил дубль. По итогам октября Антон Паранин также был признан лучшим игроком месяца.

Победа в заключительном матче принесла ФК «Псков» чемпионский титул и Кубок Аспдена, который вручается победителю чемпионата Северо-Западного федерального округа среди мужских команд. До нынешнего сезона обладателями кубка становились «Север» из Мурманска и «Тосно» из Санкт-Петербурга.

Главный тренер ФК «Псков» Игорь Васильев посвятил победу в чемпионате болельщикам команды, которые поддерживали футболистов на выездных матчах и следили за играми из Пскова.

«Нашим болельщикам, ребятам, которые фактически ездили с нами на все игры, и, конечно, всем, кто болел в Пскове и следил за матчами через интернет. Всем большое спасибо», — сказал Игорь Васильев в послематчевом интервью

Впереди у псковичей борьба за выход в финальный турнир Третьей лиги.

Напомним, что чемпионство стало не единственным достижением ФК «Псков» в этом сезоне. Ранее команда стала пятикратным победителем и рекордсменом по количеству побед в Кубке Северо-Запада.

Победа в кубковом турнире дала команде право выступить в стыковых матчах с победителем Кубка Санкт-Петербурга за выход в финальный турнир Третьей лиги. В первой встрече псковичи на выезде обыграли петербургскую «Звезду» со счётом 1:0. Единственный гол на 56-й минуте забил Михаил Васильев после передачи Фёдора Пикалева.

Ответный матч состоится 17 октября в 17:00 на стадионе «Машиностроитель» в Пскове. Впереди у команды Игоря Васильева возможность сделать ещё один красивый шаг к завершению сезона.