Фестиваль Чемпионов игры ГТО прошел в Центре спортивной подготовки в Пскове

Фестиваль Чемпионов игры ГТО Псковской области прошел в Центре спортивной подготовки в прошедшие выходные, сообщили организаторы мероприятия.
Фотографии предоставлены организаторами мероприятия
Как отметили организаторы мероприятия, это было настоящее сражение титанов: борьба за каждый сантиметр, каждое повторение, каждую сотую долю секунды.
Сначала на старт вышли юные бойцы и проявили себя. А затем развернулась нешуточная борьба среди взрослых, ведь на кону стоял не только пьедестал, но и место в сборной Псковской области.
Также отдельную благодарность выразили Центру спортивной подготовки, в лице Сидорова А., который помог в организации спортивного движения ГТО.