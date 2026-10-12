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Фестиваль Чемпионов игры ГТО прошел в Центре спортивной подготовки в Пскове

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Фестиваль Чемпионов игры ГТО Псковской области прошел в Центре спортивной подготовки в прошедшие выходные, сообщили организаторы мероприятия.

Фотографии предоставлены организаторами мероприятия

Как отметили организаторы мероприятия, это было настоящее сражение титанов: борьба за каждый сантиметр, каждое повторение, каждую сотую долю секунды. 

Сначала на старт вышли юные бойцы и проявили себя. А затем развернулась нешуточная борьба среди взрослых, ведь на кону стоял не только пьедестал, но и место в сборной Псковской области.

«Все участники показали характер. Гордимся каждым. Это было мощно, это было жарко. Спасибо каждому, кто не побоялся кинуть вызов самому себе и выйти на старт! Вы невероятно крутые!» — добавили организаторы мероприятия.
 

Также отдельную благодарность выразили Центру спортивной подготовки, в лице Сидорова А., который помог в организации спортивного движения ГТО.

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