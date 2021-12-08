Спорт

Три открытых катка начнут работать в Пскове на выходных

Три муниципальных катка на открытом воздухе начнут работу в Пскове с 11 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Каток для массового катания будет открыт в Летнем саду на Октябрьском проспекте, 31. Стоимость входного билета – 100 рублей в будние дни и 130 рублей в выходные и праздничные дни. Часовой прокат коньков – 100 рублей. Режим работы установлен с понедельника по четверг с 15:00 до 21:30, в пятницу с 15:00 до 22:00, в субботу с 11:00 до 22:00, в воскресение с 11:00 до 21:30. Для посетителей предусмотрены теплые раздевалки и туалеты.

На стадионе «Машиностроитель» можно будет покататься не только на коньках, но и на лыжах. Ледовая площадка и лыжная трасса будут работать с 16:00 до 21:00 в будние дни, с 12:00 до 21:00 в выходные. Стоимость входного билета – 100 рублей, прокат коньков и лыж – 100 рублей в час. Для посетителей оборудована комната для переобувания.

В связи с эпидемиологической обстановкой прорабатывается вопрос посещения катков (для входа в раздевалки и туалеты) по QR-кодам.

Кроме того, в Пскове можно бесплатно покататься на коньках и поиграть в хоккей на улице Кузбасской Дивизии, 30. Здесь традиционно залита хоккейная коробка. Обязательным требованием является соблюдение социальной дистанции.

Для любителей лыж у спортивного комплекса «Электрон» на улице Киселева,1 организована лыжная трасса, которую также можно посетить в свободном доступе.

Работа катков будет зависеть от погодных условий, добавили в администрации.