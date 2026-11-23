Три золотые и шесть серебряных медалей завоевали псковские каратисты на международном мультиспортивном фестивале «Олимпиада народов мира — 2026», который проходил в Санкт-Петербурге 21 и 22 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото: Кирилл Колосов



Псковскую область на соревнованиях представили воспитанники спортивной школы «Мастер». Подготовкой спортсменов занимался тренер Кирилл Колосов.

Фестиваль объединил тысячи участников из разных регионов России и зарубежных стран. В программу соревнований вошли различные спортивные дисциплины, в том числе восточные единоборства.

«Это очень достойный результат и не только про индивидуальное мастерство, но и про командную работу: разминка, поддержка на соседних татами, настройка перед поединками. Здесь работает вся команда. Отдельное спасибо ребятам за характер и руководству спортивной школы "Мастер"», - отметил Кирилл Колосов.

По словам тренера, теперь спортсменам предстоит разобрать прошедшие поединки и начать подготовку к следующим соревнованиям.