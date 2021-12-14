Спорт

Какие тренажеры пользуются спросом во время пандемии

В последние два года пандемии интерес к занятиям спортом не упал, хотя посещать фитнес-центры и тренажерные залы люди стали не так активно.

Миллионы перешли на уличный или домашний формат тренировок, купив соответствующие тренажеры. Какие именно?

Велотренажеры

Беговые дорожки

Эллипсоидные тренажеры

Велотренажеры на пике спроса

Велотренажер – спортивное оборудование, рассчитанное не только на тренировку ног, а комплексную «прокачку», в том числе сердечно-сосудистой системы.

Купить велотренажер для дома решились не только те, кто предпочел социально дистанцироваться от людных мест, но и те, кто хочет держать себя в привычной форме в осенне-зимний период, когда на обычном велосипеде кататься на улице проблематично.

Согласно внутренней статистике профильных магазинов, большим спросом пользуются относительно компактные вертикальные тренажеры, магнитные и электромагнитные. Еще один хит продаж – модели с бесшумным маховиком, которые позволят тренироваться, не мешая домочадцам и соседям.

Беговая дорожка – альтернатива велосипеду

Следующая в рейтинге потребительского интереса – беговая дорожка. Как и велотренажер, беговая дорожка для вашего дома – это возможность делать кардиотренировки в любое время, а также практичная альтернатива утренним пробежкам по мокрому снегу и лужам.

Наибольшим спросом пользуются компактные и складные модели, которые подходят для комнат средней площади. На смену механическим моделям приходят электрические дорожки с тонкой настройкой режимов тренировки, учитывающих не только скорость бега, но интенсивность тренировки, нагрузку и так далее. Тем не менее, механические модификации чаще выбирают для ходьбы – они и стоят дешевле, и подключения к электросети не требуют.

Эллипсоидный тренажер

Третий в списке популярных тренажеров для поддержания себя в форме и контроля веса в домашних условиях – эллипсоидный тренажер. Купить эллипсоидный тренажер рекомендуют тем, кто хочет получить разностороннюю пользу и максимальную отдачу от физических усилий – и дыхательную систему с сосудами укрепить, и выносливость улучшить, и поддерживать общий тонус без посещения залов и фитнес-центров.

Справедливости ради отметим, что наряду с тренажерным оборудованием в последние месяцы повышенным спросом стал пользоваться и спортивный инвентарь для самостоятельных тренировок – гантели, обручи, фитнес-мячи и резинки, коврики для йоги и даже скакалки.