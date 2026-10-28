Кубок Псковской области по теннису пройдёт в Писковичах

Кубок Псковской области по теннису среди юношей и девушек состоится в деревне Писковичи Псковского района. Матчи пройдут на площадке Теннисной академии на улице Гецентова, 1 с 30 октября по 1 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил президент Псковской областной федерации тенниса Олег Киселёв.

В соревнованиях примут участие юные теннисисты в двух возрастных категориях: 9–10 лет и до 15 лет. В старшей категории смогут выступить и спортсмены до 13 лет.

Соревнования пройдут по олимпийской системе. Для игроков, которые проиграют в первом круге, организуют дополнительный турнир, чтобы они получили возможность продолжить выступления.

«Это такая возрастная категория, что за всеми игроками стоит следить. Каждый участник в будущем может выстрелить», — отметил Олег Киселёв.

Победителей и призёров наградят кубками, медалями и грамотами.

Посмотреть матчи смогут все желающие. Вход для зрителей свободный. По словам Олега Киселёва, лучше приходить в субботу, 31 октября, примерно к 11:00–11:30.