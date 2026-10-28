Кубок региона по следовой работе со служебными собаками прошёл на полях Псковского округа

Кубок Псковской области по спортивно-прикладному собаководству прошёл на полях Псковского округа 24 и 25 октября. Участники соревновались в дисциплинах IGP-FH и IFH-2, в которых оценивается способность собак находить след и обнаруживать оставленные на маршруте предметы. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал президент Федерации спортивно-прикладного собаководства и кинологического спорта Псковской области Дмитрий Димитрюк.

Фотографии: ФСПС и КС Псковской области / Pankova D.

В дисциплине IGP-FH участникам необходимо провести собаку по следу, проложенному на местности, и добиться, чтобы она обнаружила все оставленные предметы. При этом маршрут включает повороты разной сложности, а след пересекают другие люди, чтобы проверить способность собаки отличать нужный запах от посторонних. Испытание также ограничено по времени.

В первый день соревнований собаки проходили след по травянистой местности, во второй — по вспаханному полю. По словам Дмитрия Димитрюка, такие испытания требуют от собаки высокой концентрации и хорошей подготовки.

«Смысл в том, чтобы пройти около двух километров по следу, найти все оставленные предметы, не сбиться на ложный след и уложиться в норматив по времени», — пояснил он. Дисциплина имеет и практическое применение: навыки следовой работы используются при поиске людей, в том числе при розыскной работе.

По итогам соревнований в дисциплине IGP-FH первое место заняла Даниэлла Панкова, второе — А. А. Беляева, третье — А. С. Орлова. Панкова набрала 191 балл. Как отметил Дмитрий Димитрюк, такой результат соответствует уровню мастера спорта. В этом году спортсменка заняла четвёртое место на чемпионате России.

В дисциплине IFH-2 победительницей стала Ю. А. Майорова. Второе место заняла О. А. Матвеева, третье — О. В. Тимофеева.

Как пояснил Дмитрий Димитрюк, IFH-2 также проверяет навыки следовой работы, но позволяет выступать в более доступном формате тем, кто пока не готов к прохождению сложного двухкилометрового маршрута. Такие испытания помогают оценить подготовку собак и их готовность к дальнейшим нагрузкам.

Организаторы не допускают посторонних на участки, где проходят испытания. Это необходимо, чтобы посторонние запахи и звуки не отвлекали собак и все участники находились в равных условиях.