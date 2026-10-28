С наградами из Беларуси: псковские рукопашники отличились на международном турнире

Спортсмены из Псковской области завоевали четыре золотые медали на XXI международном турнире по рукопашному бою памяти Дмитрия Гвишиани. Соревнования прошли 23-24 октября в Республике Беларусь, в рамках чемпионата и первенства Брестской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной федерации рукопашного боя.

Фотографии Псковской областной федерации рукопашного боя

В составе сборной России на турнире выступили шесть спортсменов из Псковской области. Четверо из них стали победителями в своих весовых и возрастных категориях.

Золотые медали завоевали Максим Гончаров из печорского спортивного клуба «Патриот» (14–15 лет, до 52 кг), Илья Васильев из псковской спортивной школы «Мастер» (14–15 лет, свыше 73 кг), Тимур Назаров из пыталовского клуба «Змей Горыныч» (16–17 лет, до 57 кг) и Станислав Шпер из клуба «Псков-Файтер» (старше 18 лет, до 73 кг).

Победа на международных соревнованиях - результат упорных тренировок и серьёзной подготовки. Тренировали спортсменов Николай Кутырев, Рафаэль Керимов, Владимир Евдокимов, Максим Максимов и Анвар Арсланханов.

В региональной федерации рукопашного боя также поблагодарили главного тренера сборной Псковской области Рафаэля Керимова за организацию поездки на международный турнир.