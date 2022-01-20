Спорт

Великолучанки заняли призовые места на Кубке России по стрельбе из лука

Великолукские спортсменки заняли призовые места на Кубке России по стрельбе из лука. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре спортивной подготовки Псковской области, соревнования прошли в Орле.

В командных соревнованиях среди женщин одержали победу заслуженный мастер спорта России Александра Савенкова, мастер спорта международного класса Кира Андреева и мастер спорта России Ника Снеткова. В личном зачете Александра Савенкова стала бронзовым призером.

«Поздравляем спортсменов и тренера Андреева Виталия Николаевича с успешным началом сезона», - говорится в сообщении.

Спортсменки являются воспитанниками ГАУ ПО «Спортивная школа "Олимп"».

В ближайшие дни в Орле пройдут Первенство и Чемпионат России по стрельбе из лука. «Желаем сборной Псковской области по стрельбе из лука успешных стартов!» - добавили в центре спортивной подготовки.