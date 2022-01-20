Спорт

Псковичка завоевала «золото» на всероссийских соревнованиях по самбо

Курсант Анастасия Васильева завоевала «золото» на всероссийских соревнованиях по самбо, выполнив норматив мастера спорта России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала академии ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

В городе Великие Луки завершились всероссийские соревнования по самбо, посвященные памяти подвига Героя СССР Александра Матросова. В турнире приняли участие 122 спортсмена из 23 регионов России.

Псков на соревнованиях представляла курсант Анастасия Васильева, которая по итогам состязаний стала победителем в весовой категории до 59 килограммов, выполнив норматив мастера спорта России.