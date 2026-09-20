Более 50 воркаутеров сдали нормы ГТО в Пскове

В Пскове на базе «Юность» прошла сдача нормативов комплекса ГТО. Участвовали дети от 6 лет и взрослые, всего более 50 спортсменов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Street Workout Pskov.

Фото: «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» / «Вконтакте»

Мероприятие прошло в рамках ежегодной сдачи спортсменами по воркауту нормативов ГТО. Нормативы принимали сотрудники центра тестирования ВФСК ГТО города Пскова.

«Заряженные на золотой значок ребята энергично проходили испытания, ведь для многих из них они были первые в жизни! Интерес, имеющаяся подготовка, спортивный азарт и сильная мотивация помогла ребятам выполнить все испытания для того, чтобы стать сильнее в новых направлениях спорта и как результат повысить свой уровень физической подготовки! Для того, чтобы принять участие в ГТО, мы заранее отрабатывали упражнения, тренировались и подготавливали ребят, чтобы они показали хороший результат, а также чтобы интерес к сдаче норм ГТО в новых возрастных категориях у них не пропал!» - рассказали в Street Workout Pskov.

Ребята сдавали нормативы по подтягиванию, отжиманию от пола, упражнениям на гибкость, прыжку в длину с места, а также бегу на короткую и длинную дистанции.