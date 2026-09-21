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В Пскове с 23 сентября стартует детская группа «СуперНиндзя» под руководством участника шоу на СТС

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Новая детская группа «СуперНиндзя» для детей от 8 до 13 лет начнет работу в Пскове 23 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе «Супер фитнес». Запуск проекта осуществят участник телешоу «Суперниндзя» на канале СТС Георгий Пономарёв и чемпионка гонок с препятствиями Алёна Воробьёва, сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе «Супер фитнес».

Фото: Bison Race

Тренеры подготовят детей к испытаниям и соревнованиям, включая ниндзя-старты, гонки с препятствиями и соревнования по ГТО. Георгий Пономарёв и Алёна Воробьёва завоевали титулы многократных призеров и чемпионов гонок с препятствиями.

Занятия организуют по средам в 18:00 и по воскресеньям в 11:00. Тренеры проведут первое пробное занятие бесплатно.

Количество мест в группе ограничено.

Напомним, директор псковского фитнес-клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев стал участником телешоу «Суперниндзя» на СТС после четырех лет попыток.

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