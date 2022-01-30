Спорт

Боксеры из Пскова привезли 15 наград с первенства области по боксу

Боксеры спортивной школы «Лидер» из Пскова завоевали 15 медалей на первенстве Псковской области по боксу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова

Соревнования среди юношей и девушек 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения проходили с 28 по 31 января в городе Пустошке. В них приняли участие 96 спортсменов из восьми городов и районов Псковской области.

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В комитете отметили, что боксеры спортивной школы «Лидер» показали хорошую технико-тактическую подготовку и волю к победе.

Среди юношей 2008-2009 годов рождения победителями стали Алексей Леонтьев (весовая категория 42 кг), Павел Смирнов (52 кг), Даниил Воронин (54 кг), Илья Ильин (63 кг). Тимур Магомедов получил второе место в весовой категории 66 кг, третьи места завоевали Артем Комаров (40 кг) и Кирилл Давыденко (57 кг).

Победу среди юношей 2006-2007 годов рождения одержали Алексей Елисеев (46 кг), Даниил Миронов (50 кг) и Алексей Дмитриев (80 кг). «Серебро» досталось Всеволоду Васильеву (57 кг) и Андрею Кротову (70 кг). Третье место присвоили Алексею Алексееву (63 кг) и Арсению Долгушину (63 кг).

Кроме того, Валерия Виноградова стала лучшей среди девушек 2006-2007 годов рождения в весовой категории 54 кг.