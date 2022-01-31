Спорт

Три спортивных мероприятия пройдут в Пскове в ближайшие выходные

Финальные игры Чемпионата города Пскова по баскетболу пройдут с 5 по 6 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, между собой сразятся три женских команды: «Энигма», «Юность» и «Остров».

Соревнования пройдут в Доме спорта по адресу: Набережная реки Великой, 16, начало игр в 11:00.

В субботу, 5 февраля, в спортивном комплексе в Писковичах (улица Волкова, 20) состоится Первенство города Пскова по самбо среди юношей и девушек 2006-2010 годов рождения. Начало состязаний в 11:00. По результатам соревнований будут сформированы сборные команды города Пскова для последующего их участия в Первенстве Псковской области по самбо среди юношей и девушек 2006-2008 годов рождения и 2008-2010 годов рождения и Международном юношеском турнире «Победа» среди команд Городов-Героев, городов Воинской Славы и Федеральных округов по самбо среди юношей 2006-2008 годов рождения.

В лесопарке Корытово 5 февраля пройдет Чемпионат и Первенство города Пскова по зимнему ориентированию. Организаторы мероприятия отмечают, что соревнования состоятся при любой погоде. К участию приглашаются жители города Пскова, спортсмены из Псковской области и регионов России. Старты начнутся в 13:00. Победители будут определены по лучшему времени прохождения дистанции с правильно отмеченными контрольными пунктами и в каждой возрастной категории.

Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей и со всеми мерами, направленными на предупреждение распространения COVID-19, добавили в пресс-службе.