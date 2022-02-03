Спорт

Почти 40% россиян занимаются зимними видами спорта - исследование

В преддверии старта зимней Олимпиады в Пекине дочерняя компания Сбера «СберСтрахование» и медиахолдинг «Rambler&Co» выяснили: зимними видами спорта занимаются 38% россиян. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Наибольшей популярностью пользуются беговые и горные лыжи — 15% и 10% соответственно. Менее востребованы катание на коньках (7%), хоккей (4%) и сноуборд (2%). В опросе приняли участие 10 тысяч человек по всей стране.

Главной целью занятий спортом россияне считают поддержание физической формы (39%), развлечение (26%) и эмоциональную разгрузку (22%). Реже физические нагрузки воспринимаются как способ провести время с друзьями и близкими (10%) или возможность заработать (3%). Раз в неделю занимаются спортом 16% респондентов, два раза — 10%, а три раза и чаще — 12%.

«Вместе с тем 62% наших соотечественников признаются, что несколько раз за зиму все-таки пробуют спортивную жизнь на вкус. 37% хотели бы успеть в этом сезоне прокатиться на коньках, 24% — на беговых лыжах. А вот в вечном споре горнолыжников и сноубордистов побеждают первые: 20% россиян хотели бы спуститься со склона на лыжах, 11% — на доске. И лишь 8% мечтают попробовать свои силы в хоккее», - отметили в пресс-службе банка.

Согласно опросу, каждый двадцатый (5%) россиянин регулярно участвует в любительских и профессиональных соревнованиях, каждый девятый (11%) делает это иногда. А вот трое из четырех (76%) респондентов признаются, что хоть и ни разу не участвовали в турнирах и кубках, но хотели бы попробовать.

Зимние виды спорта отличаются не только красотой и высокой скоростью, но и повышенным риском получения травмы. Это подтверждают и результаты опроса: 76% россиян считают их опасными, а 46% сами сталкивались с травмами во время занятий зимними видами спорта, причем каждый одиннадцатый (9%) — неоднократно, добавили в пресс-службе.

«Опрос, который мы проводили в преддверии Олимпиады-2020 в Токио, показал, что россияне больше любят наблюдать за зимней Олимпиадой, чем за летней — 31% против 25%. Некоторые респонденты тогда рассказали, что сами занимаются теми видами спорта, за которыми следят. Спорт полезен, поскольку укрепляет тело и способствует эмоциональной разгрузке. Однако зимние виды спорта действительно наиболее травмоопасны. Согласно опросу, россияне полагают, что защититься от повреждений им позволят соблюдение техники безопасности (54%), удача (24%) и хорошая экипировка (19%). Однако только страховка поможет, если травмы всё-таки не удалось избежать», - сказал директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Денис Кузьмин.