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Спорт

Соревнования по лыжным гонкам стартовали в Псковской области

05.02.2022 12:40|ПсковКомментариев: 0

Чемпионат и Первенство Псковской области по лыжным гонкам стартовали в спортивно-оздоровительном центре «Юность» в Островском районе. Соревнования проходят 5 и 6 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной федерации лыжных гонок.

Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области

Сегодня спортсмены бегут классическим ходом, завтра — свободный стиль. Соревнования проходят без зрителей.

Победители в возрастных группах получат кубки победителей, все призеры получат медали и грамоты. Лучшие команды по итогам двух дней соревнований также получат кубки.

Подробности можно узнать по ссылке

Теги: #островский район #лыжный спорт #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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