Псковские спортсмены вернулись с медалями с открытого турнира по каратэ в Витебске

Псковская команда, представленная воспитанниками спортивной школы Бригантина и клуба «Будокан «АТЭМИ» приняли участие в открытом турнире по каратэ WKF «Кубок Партизан», который прошел в Витебске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Соревнования проходили в разделах ката и кумите и собрали более 300 участников из Республики Беларусь и России.

Общий результат Псковской команды — шесть медалей различного достоинства:

  • 1 место — Лиана Ревазян (В\КЖ 10-11 лет, +40 кг);
  • 2 место — Никита Ершов (Ката М 9 лет);
  • 3 место — Андрей Мосягин (В\К М 8-9 лет, -31 кг), Карина Дормидонова (В\К Ж 10-11 лет, -35 кг), Артемий Лебедев (В\К М 12-13 лет, -40 кг), Александр Иванов Александр (Ката М 12-13 лет).

Тренируют спортсменов Антон Потебня, Михаил Шалыгин, Евгений Ермолов, Максим Степанов и Дмитрий Хорошев.

