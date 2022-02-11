Спорт

Всероссийская гонка «Лыжня России» стартует в Псковской области

Сороковая всероссийская гонка «Лыжня России» стартует в Псковской области сегодня, 12 февраля, у монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе под Псковом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области

Также отдельные лыжные гонки пройдут в муниципалитетах региона.

Участники массового забега будут соревноваться по трем дистанциям: 1,5 км пробегут мальчики и девочки 2010 года рождения и моложе, 5 км – юноши и девушки 2004-2009 годов рождения. Дистанцию в 10 км преодолеют мужчины и женщины 2003-1983 годов рождения, а также 1982 года рождения и старше.

Старт гонки планируется в 12.00. Завершатся соревнования награждением участников с 14.00 до 15.00.

К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие соответствующую подготовку. Участники до 17 лет включительно допускаются только при наличии медицинского заключения врача о допуске, участники от 18 лет и старше – при наличии медицинского заключения врача о допуске или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер, направленных на предупреждение распространения COVID-19. Совершеннолетним участникам обязательно иметь при себе документ, подтверждающий прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции, или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 в течение 12 месяцев (начиная с момента выздоровления).

Сороковая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Организаторами соревнований выступают министерство спорта Российской Федерации и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.