Великолукская студентка Елена Никитина заняла 17 место по скелетону на Олимпиаде

Студентка великолукской академии спорта Елена Никитина заняла 17 место по женскому скелетону на Олимпиаде в Пекине, сообщает телеграм-канал «Великолукские новости».
Фото: Инстаграм декана социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрия Белюкова
Золотую медаль взяла спортсменка из Германии Ханна Нейс, на втором месте - Жаклин Нарракотт из Австралии. Завершает тройку лидеров Кимберли Бос из Нидерландов.
Российская спортсменка Юлия Канакина заняла 11 место, Алина Тарарыченкова - 16 место, а Елена Никитина - 17.