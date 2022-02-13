Спорт

В Псковской области подвели итоги региональной олимпиады школьников по физкультуре

В Псковской области определили победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, соревнования прошли на базе Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Областная олимпиада представляла собой конкурсное испытание учащихся основной и средней школы среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие представители 10 муниципальных образований региона.

Участники олимпиады выполняли задания практического и теоретико-методического характера. Практическое задание заключалось в выполнении упражнений базовой программы по физической культуре по разделам гимнастики и легкой атлетики. Теоретико-методическое задание заключалось в ответах на тестовые вопросы.

Личное место участника в общем зачете определялось по сумме баллов, полученных в результате всех испытаний. Победители и призеры олимпиады награждены грамотами, медалями и призами. Перечень победителей опубликован здесь.